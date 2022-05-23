FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Sarı-lacivertliler, gösterdiği performans sonrasında Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Kim-Min Jae ve Attila Szalai 'yi değerini bulması durumunda satmayı planlıyor.

Kim'in sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi olsa da yönetimin 20-21 milyon euro civarında bir rakama razı olabileceği belirtiliyor.