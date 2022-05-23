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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımın yıldızları Attila Szalai ile Kim Min-Jae'nin yüksek bir bedelle satılma ihtimaline karşılık alternatifleri de belirlendi. Gündemdeki isim Abdul Mumin... İşte transfer gelişmesinin detayları... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Teknik direktör arayışını hızlandıran Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Jorge Jesus...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Portekizli çalıştırıcı ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertli kulüp, transfer operasyonuna da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Sarı-lacivertliler, gösterdiği performans sonrasında Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Kim-Min Jae ve Attila Szalai'yi değerini bulması durumunda satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Kim'in sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi olsa da yönetimin 20-21 milyon euro civarında bir rakama razı olabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe, stoper bölgesine alternatif de buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi listeye dahil etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'le ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Abdul Mumin için Fransız kulüpleri Lille ve Monaco'nun de devrede olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Abdul Mumin bu sezon gösterdiği üstün performansla Portekiz Ligi'nin en iyi stoperleri arasında gösterildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Abdul Mumin, gösterdiği performansla değerini katladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

Ganalı stoperin piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

6 Haziran 1998 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Abdul Mumin, kariyerine Right to Dream Academy'de başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Abdul Mumin! Savunmaya sürpriz takviye

2016'da Danimarka'nın Nordsjaell takımının altyapısına giden genç savunmacı, Köge macerasının ardından 2020'de Guimaraes'in yolunu tuttu.

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