Bir süre daha bekleyecek!

Jorge Jesus'ta kritik günlere girildi... Ali Koç'un teknik direktörlük için teklif yaptığı tecrübeli çalıştırıcının bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor... Ancak Brezilya'dan dün yayılan haberler biraz can sıktı. Flamengo'ya yakın gazeteciler, Brezilya ekibinde işlerin kötü gittiğini ve Paulo Sousa'nın kovulma ihtimali olduğunu belirterek, Jesus'un Flamengo için Fenerbahçe'yi bir süre daha bekleteceğini ileri sürdü. Bazı siteler ise Sousa'nın kovulmayacağını savundu... Jesus ile görüşmeleri ilerleten Fenerbahçe, hafta sonuna kadar bu konuyu netleştirmeyi hedefliyor.