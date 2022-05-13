TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer 'i gündemine aldığı ifade edildi.

Haberde Fenerbahçe 'nin Sinan Bolat 'a yönelik ilgisinden de bahsedilerek transferin yakın olduğu dile getirildi.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.