TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Gelecek sezon için kaleci bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdan ayrılması bekleniyor.
👀DÜNYA DEVİ F.BAHÇE'NİN YILDIZININ PEŞİNDE!👈
Gelecek sezon için kaleci bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdan ayrılması bekleniyor.
Genç futbolcu için gelecek teklifler beklenirken yerine alınacak oyuncu noktasında çalışmalar da başladı.
Sarı-lacivertli ekibe Belçika basınından flaş bir Berke Özer iddası geldi.
📞F.BAHÇE'NİN GÖZÜ G.SARAY'IN YILDIZINDA! FLAŞ HAMLE🔍