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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Önümüzdeki yılın planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de dış transfer kadar iç transferde de çalışmalar devam ediyor. Berke Özer'in takımdan ayrılması yönünde karar alan Kanarya, oyuncuya gelen teklifler dahilinde yeni bir kaleci transfer edilebilir. Bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen ve transferi için çabaladığı Sinan Bolat'a yönelik ilgisini kaybetmeyen Fenerbahçe'ye Belçika basınından flaş iddialar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülen Berkez Özer için Belçika basını Anderlecht'in devreye girdiğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Öte yandan haberde Sinan Bolat'ın bir sonraki durağının da Sarı-Lacivertli kulüp olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Belçıka'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini ve takımlarından ayrılacak futbolcuların muhtemel duraklarını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer'i gündemine aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Haberde Fenerbahçe'nin Sinan Bolat'a yönelik ilgisinden de bahsedilerek transferin yakın olduğu dile getirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası takımdan ayrılmak isteyen Sinan, Gent'teki formasını da kaybetmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Deneyimli futbolcunun yeni transfer sezonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Daha önce Türkiye'den Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen Sinan Bolat, 2015 yılında kariyerini yeniden yurtdışında sürdürmeye başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

1.86 boyundaki milli futbolcu geçtiğimiz yıl Antwerp takımından Gent'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Bu sezon 39 karşılaşmada görev alan Sinan Bolat, kalesinde 33 gol gördü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Berke Özer gidiyor yerine Sinan Bolat geliyor!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.70 milyon euro.

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