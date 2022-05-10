Fenerbahçe'den hakaret davası açıklaması! Mustafa Kemal Danabaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın sarı-lacivertli yönetici Mustafa Kemal Danabaş hakkında açtığı hakaret davasının düştüğünü açıkladı.

İşte o açıklama:

Galatasaray ile 06/02/2021 tarihinde sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş'ın Beyaz TV isimli televizyon kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programa canlı yayında bağlanarak sarf ettiği,



"Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak şark kurnazlığı yaparak algı manipülasyonu yapmaktadır. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray yıllardır kimin sesi daha çok çıkarsa haklıdır modelini uygulamaktadır. Yıllardır kaos ile beslenmeyi iyi bilirler."



ifadeleri sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü tarafından Yöneticimiz hakkında açılan Hakaret Davası, hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği (Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 11/09/2019 tarih 2018/1547 E. 2019/11986 K. Sayılı kararında da belirtildiği üzere ''riyakar'' kelimesi kaba hitap tarzı niteliğinde olduğundan, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığından hakaret suçu kapsamında değerlendirilemez), bu bağlamda hakaret içeren tezahürat suçunun da yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı sebebiyle, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA' karar verilmiştir.



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