Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve başarılı form grafiğine devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan İsmail Kartal kalacak mı? Sorusu sorulurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin bu hususta bir hayli kararsız olduğu bilinirken, bir süre önce sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un, bizzat Jorge Jesus ile görüşme yaptığı ifade edilmişti.