Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe'nin uzun süredir teknik direktör adayları arasında yer alan ve sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un bizzat görüşme gerçekleştirdiği ifade edilen Jorge Jesus ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Arap basınında yer alan habere göre Jorge Jesus'a Al-Nasr kulübü de ilgi duyarken, dünyaca ünlü teknik adamın gitmek istediği takım belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 10:55
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve başarılı form grafiğine devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan İsmail Kartal kalacak mı? Sorusu sorulurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe yönetiminin bu hususta bir hayli kararsız olduğu bilinirken, bir süre önce sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un, bizzat Jorge Jesus ile görüşme yaptığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Yaşanan bu gelişme ile beraber, Arap basınından önemli bir habere yer verildi. Al Nasr kulübünün de, takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus'un, kalbinde yatan takım belli oldu.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

BREZİLYA'YA GİTMEK İSTİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre, Paulo Sosa'dan memnun olmayan Flamengo kulübü, Jorge Jesus'u takımın başında getirmek istiyor. Bu gelişme sonrası Jesus'un da kalbinde yatan takımın Flamengo olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

CEVAP BEKLENİYOR
Jorge Jesus'un Al Nasr ve Fenerbahçe'ye henüz cevap vermemesinin sebebinin, Flamengo'yu beklemesinden dolayı olduğu kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın liglerin sona ermesiyle beraber son kararını açıklayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Bizim bir teknik direktörümüz var" diyerek Paulo Sosa'ya destek vermiş ve kafaları karıştırmıştı.

Fenerbahçe ve Al Nasr'a Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! Gitmek istediği takım...

FLAMENGO'DA KUPA RESİTALİ
Jesus, Flamengo'da birinci yılını tamamlamadan 5 kez kupa sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple 1 CONMEBOL Süper Kupa, 1 Copa Livertadores, 1 Serie A, 1 Brezilya Süper Kupası ve 1 kez de Guanabara Kupası kazandı.

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