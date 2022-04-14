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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Birger Meling...

Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik ise sol bek bölgesine verildi. Sarı-lacivertliler bu bölge için ilk adayı Birger Meling olarak belirledi. Norveçli sol bekten yüksek bonservis bedeli talep edilmesi halinde ise rota Oscar Dorley olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Birger Meling...

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Birger Meling...

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Harekete geçmeden önce ligdeki durumunun kesinleşmesini bekleyen Fenerbahçe, ikincilik söz konusu olmazsa transferde aceleci olmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Birger Meling...

Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek.

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