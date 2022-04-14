FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Birger Meling...

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Harekete geçmeden önce ligdeki durumunun kesinleşmesini bekleyen Fenerbahçe, ikincilik söz konusu olmazsa transferde aceleci olmayacak.