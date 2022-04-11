Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken rakam! Hisseler...

Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken rakam! Hisseler...

Süper Lig'de hafta sonu oynanan maçların ardından kulüplerin borsadaki hisseleri de dalgalanma gösterdi. Dev derbide Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin hisselerindeki artış dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:37
Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken rakam! Hisseler...

Hafta sonu ligde oynanan maçlardaki sonuçlar takımların borsadaki performanslarına da yansıdı.

Buna göre Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının derbideki 2-0'lık derbi galibiyetinin ardından yüzde 3,5 primle 34 liradan işlem görerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Ligde 14. sıraya gerileyen Galatasaray Sportif AŞ hisseleri güne düşüşle başlasa da kayıplarını telafi etti. Galatasaray hisseleri şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 3,30 liradan alıcı buluyor.

Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri şu sıralarda yaklaşık yüzde 5 artışla 4,51 liradan, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan lig lideri Trabzonspor Sportif AŞ'nin hisseleri ise yüzde 0,3 düşüşle 5,77 liradan alıcı buluyor.

DİĞER
3 jönün dostlukları pekişiyor! Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu ile komşu oluyor!
Tuba Büyüküstün 2019 yılında yazdığı "sevgilim nasıl özlemişim..." cümlesiyle başlayan notu paylaştı görenler: "Aman Serenay duymasın"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor