Fenerbahçe'de derbi sonrası dikkat çeken rakam! Hisseler...

Hafta sonu ligde oynanan maçlardaki sonuçlar takımların borsadaki performanslarına da yansıdı.

Buna göre Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının derbideki 2-0'lık derbi galibiyetinin ardından yüzde 3,5 primle 34 liradan işlem görerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Ligde 14. sıraya gerileyen Galatasaray Sportif AŞ hisseleri güne düşüşle başlasa da kayıplarını telafi etti. Galatasaray hisseleri şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 3,30 liradan alıcı buluyor.

Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri şu sıralarda yaklaşık yüzde 5 artışla 4,51 liradan, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan lig lideri Trabzonspor Sportif AŞ'nin hisseleri ise yüzde 0,3 düşüşle 5,77 liradan alıcı buluyor.