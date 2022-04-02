İsmail Kartal Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o sözleri;

"İyi hazırlandık. Son haftalarda iyi mücadele eden ve bunu rakibe kabul ettiren bir Fenerbahçe var. İnşallah bugün de kendimize yakışan bir mücadeleyle maçı kazanıp, İstanbul'a dönmek istiyoruz."

"Milli takımlara 12-13 tane oyuncu gönderdik. Hepsini takip ettik. Bizimle beraber kalan oyuncularla da iyi hazırlandık. Rakibe nasıl bir hikaye sunmamız gerektiğini oyuncularımıza iyi anlattığımızı düşünüyorum"

"Gönül ister ki milli aralarda daha kalabalık çalışalım ancak oyuncuların ülkelerine olan sorumlulukları var. Elimizde kalan oyunculara oyun felsefemizi işlemeye çalıştık. Oyuncularımız mutlu, 'Zorlanıyoruz ama karşılığını alıyoruz' diyorlar."