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FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021 yılının nisan ayında Rojin Haspolat'la dünyaevine giren Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a, eşinden doğum günü partisi sürprizi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Milli oyuncu için düzenlenen partide bazı şarkıcılar da sahne alarak konukları eğlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Bu arada Milli Takımlar resmi hesabı da "Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın doğum gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir ömür dileriz" paylaşımı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Ozan Tufan'la Rojin Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir oğlu bulunuyor.

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