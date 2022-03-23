FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, 2021 yılının nisan ayında hayatını Rojin Haspolat'la birleştirmişti.
Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, 2021 yılının nisan ayında hayatını Rojin Haspolat'la birleştirmişti.
Milli futbolcu, 23 Mart'ta 26. yaş gününü kutladı. Ozan Tufan'a, eşi Rojin Tufan'dan doğum günü partisi sürprizi geldi.
Rojin Tufan, partiye Ozan Tufan'ın takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi de davet etti.
Milli oyuncu için düzenlenen partide bazı şarkıcılar da sahne alarak konukları eğlendirdi.
Bu arada Milli Takımlar resmi hesabı da "Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın doğum gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir ömür dileriz" paylaşımı yaptı.
Ozan Tufan'la Rojin Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir oğlu bulunuyor.