FENERBAHÇE HABERLERİ - Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a sürpriz doğum günü partisi!

Milli oyuncu için düzenlenen partide bazı şarkıcılar da sahne alarak konukları eğlendirdi.

Bu arada Milli Takımlar resmi hesabı da "Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın doğum gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir ömür dileriz" paylaşımı yaptı.