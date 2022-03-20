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Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Geçtiğimiz günlerde 6 genç oyuncuya imza attıran sarı lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe’de başkan Koç, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Aziz için “En iyi yerli stoper” ifadesini kullanmıştı. Tecrübeli oyuncu ile 2 artı 1 yıllık sözleşme yenilenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Fenerbahçe'de iç transferde tam anlamıyla coştu. 6 genç isimle kontrat yapan Kanarya, kalecisi Altay Bayındır ile de anlaşmaya yakın. Kısa süre içinde 23 yaşındaki eldiven de imzayı atacak. Camiada herkesin takımda kalmasını istediği Serdar Aziz konusunda da gelişmeler bir hayli olumlu.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Başta yavaş ilerleyen pazarlıklar hız kazandı. Başkan Ali Koç son olarak genç oyuncuların imza töreninde "Bence en iyi yerli stoper. Belli bir mesafe kat ettik" demişti.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

31 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık kontrat yapılacak. Serdar da kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.

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