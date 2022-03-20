Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Fenerbahçe'de iç transferde tam anlamıyla coştu. 6 genç isimle kontrat yapan Kanarya, kalecisi Altay Bayındır ile de anlaşmaya yakın. Kısa süre içinde 23 yaşındaki eldiven de imzayı atacak. Camiada herkesin takımda kalmasını istediği Serdar Aziz konusunda da gelişmeler bir hayli olumlu.
Başta yavaş ilerleyen pazarlıklar hız kazandı. Başkan Ali Koç son olarak genç oyuncuların imza töreninde "Bence en iyi yerli stoper. Belli bir mesafe kat ettik" demişti.
31 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık kontrat yapılacak. Serdar da kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.
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