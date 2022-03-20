Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Fenerbahçe'de iç transferde tam anlamıyla coştu. 6 genç isimle kontrat yapan Kanarya, kalecisi Altay Bayındır ile de anlaşmaya yakın. Kısa süre içinde 23 yaşındaki eldiven de imzayı atacak. Camiada herkesin takımda kalmasını istediği Serdar Aziz konusunda da gelişmeler bir hayli olumlu.