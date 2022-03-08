FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan İrfan Can Kahveci'ye sert eleştiri!

İşin hüzün verici yanı; Lefter gibi, Alpaslan Eratlı, Cemil Turan gibi zarif adamların tarihe geçtiği kulüpte şimdi İrfan Can gibileri forma giyiyor. Bu şımarık zalim aynı hareketi geçen sezon İstanbul'daki Gaziantep maçında da yapmış ve elini uzatması gereken rakibine alaycı bir bakış atıp pis pis sırıtmıştı. Not: Terbiye yetenekten değerlidir.

Maçtan sonra İsmail Kartal'ın konuşmalarına baktım da küçük insanlar bazen büyük koltukları kaparlar. O yüzden onların konuşmalarında adalet ve asalet aranmaz. Ben İsmail Kartal'dan hiçbir zaman yürekli bir cümle duymadım zaten.