Crespo 13 km. koştu

Kanarya'da Miguel Crespo sahaya adeta yüreğini koydu. Portekizli futbolcu, doksan dakika sonunda tam 13 kilometre kat etti. En çok ikili mücadele kazanan (9) ve en çok top kapan (3) oyuncu olan Crespo, ayrıca 2 uzaklaştırma yaptı. 2 şut pası verdi, 1 şutu ise kaleyi bulmadı.
Kanarya'da Miguel Crespo sahaya adeta yüreğini koydu. Portekizli futbolcu, doksan dakika sonunda tam 13 kilometre kat etti. En çok ikili mücadele kazanan (9) ve en çok top kapan (3) oyuncu olan Crespo, ayrıca 2 uzaklaştırma yaptı. 2 şut pası verdi, 1 şutu ise kaleyi bulmadı.