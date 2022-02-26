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Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin genç starı Arda Güler, son olarak oynanan Slavia Prag deplasmanında yaptığı şovla ve asistle, taraftarı adeta mest etmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonrası İsmail Kartal'ın Arda hakkında söylediklerine bir hayli tepki gösterirken, Arda ve Çağtay Kurukalıp'ın ilk 11'in vazgeçilmezi olması konusunda fikir birliğine vardılar. Bununla beraber Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil de, uzun süredir forma giyemediği için eleştiri oklarının hedefinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:03
Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Mart ayını görmeden tüm kulvarlarda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe'de taraftarlar grupları, sosyal medya üzerinden yola gençlerin monte edileceği bir kadroyla devam edilmesi taleplerini yoğun bir şekilde dile getiriyor.

Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Prag'da alınan yenilgiden sonra adeta çileden çıkan taraftarların ortak talebi "Her şeyi kaybettiğimiz bir sezonda bari gençleri kazanalım" şeklinde ifade edilirken, ligde kalan maçlarda gençlerin daha çok süre aldığı kadroların sahaya çıkması yönünde görüşler dile getirildi.

Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

İsmail Kartal'ın bu haftadan itibaren camiaya bırakacağı en kalıcı mirasın gençler olacağını taraftar forumlarında ve sosyal medyada belirten Fenerbahçeliler, deneyimli teknik adamdan ligde artık hiçbir maça Arda Güler'siz çıkmamasını, sol bekte Çağtay Kurukalıp'a daha fazla şans verilmesini istediler.

Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Sarı lacivertli tribünler ayrıca sağ bekte Ruhan Arda Aksoy, sol kanatta Bora Aydınlık forvette ise Melih Bostan'ı ve Arda Okan Kurtulan'a A takımda daha fazla süre verilmesi konusunda ısrarcı.

Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

MESUT'A BÜYÜK TEPKİ
Hürriyet'in haberine göre, F.Bahçe'de bir türlü istenilen performansa ulaşamadığı için eleştirilen Mesut Özil, Slavia maçından sonra da tepkilerden nasibini aldı.

Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Bu yıl ligde 7, Avrupa Ligi'nde 4, Konferans Ligi'nde de 2 maç kaçıran Özil'in artık son 12 maçta elini taşın altına koyması istendi.

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