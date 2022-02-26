Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Arda Güler'e destek ve Mesut Özil...

Mart ayını görmeden tüm kulvarlarda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe'de taraftarlar grupları, sosyal medya üzerinden yola gençlerin monte edileceği bir kadroyla devam edilmesi taleplerini yoğun bir şekilde dile getiriyor.

Prag'da alınan yenilgiden sonra adeta çileden çıkan taraftarların ortak talebi "Her şeyi kaybettiğimiz bir sezonda bari gençleri kazanalım" şeklinde ifade edilirken, ligde kalan maçlarda gençlerin daha çok süre aldığı kadroların sahaya çıkması yönünde görüşler dile getirildi.