FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Prag kararı! Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra rotasını Avrupa'ya çevirdi. Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 kaybeden Kanarya yarın oynanacak maçta rakibini deplasmanda 2 farkla devirerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Fenebahçe'nin tarihinden örnekler vererek öğrencilerini motive ediyor. Kanarya marşındaki gibi şanlı mazisinde Manchester City, Chelsea gibi devlere karşı yenik duruma düştüğü maçları çevirmeyi başardı. Sevilla maçında da 2 farklı yenilgiden dönerek turu geçti.



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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag deplasmanı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleşirdi. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu "İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak Slavia Prag yenilmeyecek bir takım değil. Onlar bizi nasıl evimizde mağlup ettiyse biz de Slavia'yı kendi sahalarından devirebiliriz. Bu sezon camiaya özür borcumuz var. Bunu da Avrupa'da başarı kazanarak ödeyebiliriz. Sahaya çıktığınızda size yakışanı yapın ve bu turu hep beraber geçelim" diye konuştu.

UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞLER



F.BAHÇE: 2 M.CİTY: 1



F.BAHÇE:2 CHELSEA: 1



İngiliz temsilcisi devreyi 1-0 önde kapattı. Can Bartu ve Ogün Altıparmak'ın golleriyle Kanarya müthiş bir geri dönüşe imza attı.



Londra ekibi Edu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Kazım Kazım ve Deivid'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.



İNGİLİZ YÖNETECEK



F.Bahçe'nin Konferans Ligi rövanş maçının hakemi belli oldu. Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Kanarya'nın bu kritik mücadelesine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh atandı. Yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. 4. hakem ise Andrew Madley.

SON KARAR PRAG'DA

İsmail Kartal, Prag deplasmanına sakatlıktan yeni kurtulan isimleri de götürme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim-Min Jae'nin Çekya deplasman kadrosunda mutlaka olmaları gerektiğini belirtti. Sağlık heyetiyle sürekli temasta olan Kartal, oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor. Bu 3 isimle ilgili kararı için maç saatine kadar bekleyecek.