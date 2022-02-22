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Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

Son dakika spor haberi: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Michael Frey, Belçika'da yeniden doğdu. 27 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla parmak ısırttı ve sarı-lacivertlileri pişman etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 11:58
Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığına uğradığı Michael Frey, Royal Antwerp'te küllerinden doğdu. Tecrübeli futbolcunun inanılmaz performansı Fenerbahçe taraftarlarını adeta pişman etti.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

F.BAHÇE'DE KÖTÜ PERFORMANS
Michael Frey, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 23 resmi karşılaşmada şans buldu. Tecrübeli santrafor takımına bu süreçte 5 gol katkısı verdi. Michael Frey takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

2 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de başarısız bir performans sergileyen Michael Frey, sezon başında Royal Antwerp'in yolunu tuttu. Belçika temsilcisi, İsviçreli santrafor için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK
Royal Antwerp'in değişilmez ismi haline gelen Michael Frey'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

İNANILMAZ PERFORMANS
Michael Frey bu sezon Royal Antwerp formasıyla 34 resmi müsabakada forma şansı buldu. 27 yaşındaki golcü oyuncu rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

EDERİNİ 3'E KATLADI
Milliyet'te yer alan haberde, Belçika döneminde oldukça iyi bir performans sergileyen Michael Frey'in bu istikrarı güncel piyasa değerine de yansıdı. İsviçreli futbolcu 1.5 yılda piyasa değerini 3 kattan fazla arttırdı. Michael Frey güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euroya yükseldi.

Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

ÇOK SAYIDA TAKIM GEZDİ
FC Thun altyapısında profesyonel kariyerine başlayan Michael Frey daha sonra sırasıyla Young Boys, Lille, Luzern, Zürich, Fenerbahçe, Nürnberg, Waasland Beveren ve Royal Antwerp'te oynadı. İsviçreli için şu ana kadar 8 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödenedi.

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