Fenerbahçe bin pişman! Michael Frey...

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Royal Antwerp'in değişilmez ismi haline gelen Michael Frey'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

İNANILMAZ PERFORMANS

Michael Frey bu sezon Royal Antwerp formasıyla 34 resmi müsabakada forma şansı buldu. 27 yaşındaki golcü oyuncu rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.