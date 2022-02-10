Haberler Fenerbahçe Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan Fenerbahçe, Kayserspor'a 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda etti. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray da düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde yer alıyor. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç da, hem Fenerbahçe'deki son durum hem de Galatasaray'da yaşananlarla ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:51
Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Sevgili Burak, yılların ötesinden sarkmış "Ağabey/ Kardeş" ilişkimiz yüzünden, bu açık mektubu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a değil, kardeşim Burak'a yazmaya karar verdim. Bir gazeteci eleştirisi değil, bir ağabey öğüdü olarak..
"Bu adamı derhal bırak" dediğim, getirdiğin, hem de bayağı pahalı getirdiğin yeni hocan.. Adını ilk defa duyuyordum. Hâlâ da doğru dürüst bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. İsim hafızam zaten öteden beri dardır.

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Yaş 83 olunca iyice daraldı. Onun için seçmeye değer olanlar aklımda kalıyor. Beynim, eğer çaba gösterip ezberlemezsem, ötekileri kendiliğinden eliyor.
O isim de, artık duymak istemediğim "gereksiz"ler arasında..
Hemen hepsi Fener'e yamanmış medya, Galatasaray'da birini övüyorsa, dikkat et.
Kalsın istiyorlar demektir.. "Neden istiyorlar peki?."
Cevap açık.. "Galatasaray'a değil, Fener'e yarasın" diye..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Bu Fener ve Galatasaraylıların ortak bir fanatizmi vardır:
"Ben şampiyon olamıyorsam, o da olmasın."
"Şampiyonluğu kaybediyorsam, puan cetvelinde onun üstünde olayım.."

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Ali Koç'un rezil ettiği Fener, 10 kişi kalmış Kayseri'ye de elenip, ikinci lig sonuncusuna elenen Galatasaray'ın peşinden, Avrupa'nın son yolu kupayı da kapayınca, şimdi tek amaç kaldı ezeli rakipler için ligde..
Ötekinin üstünde olmak.. Bunun yollarından biri de, Galatasaray'ı Fatih Terim'den beter eden hocayı desteklemek..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Tamam.. Getirdiğin adam Fatih'ten bir enkaz devraldı..
Trabzon'a hem de 1-0 galipken, bana maçı birlikte izlediğimiz Galatasaraylı dostlara, "Ben beraberliğe razıyım. Bana katılan var mı?. Çünkü kaybedecekler" dedirtecek kadar gaflet içinde bir kenar yönetimi gösteren hocan, sonunda kaybedince o öfke içinde, ertesi günkü yazımın başlığını atmıştım. "Burak Elmas, hocanı da al git!."

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Ertesi sabah sakinleştim. Düşündüm.. Bir koca Fatih Terim enkazını kaldırmak kolay değildi. Sabırlı olmak, zaman vermek lazımdı. Yazımın başlığı, "Galatasaray'da çözüm sabır" oldu.. Ama o maçtan bu yana gördüklerimiz, "Sabrın sonu selamet" diyen atalarımızı da şaşırttı. Oldu "Sabrın sonu felaket!." Bu adam fevkalade iyi bir analizci olabilir..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Ama hayatında ilk defa belki de kenarda takım yönetiyor ve..
..Ve hocan, Burak, maçı okumayı bilmiyor..
Okuma bilmeyen adamdan alfabe öğretmeni olmaz.. Nerde kaldı, Süper Lig ve Avrupa kupaları hocası!.

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Hele durum 1-1 iken son yarım saati 10 kişi oynayan Alanya önünde, bırakın golü, pozisyon bulacak oyun kuramayan, değişiklikleri ancak ve ancak, maçı ekran önünde izleyen milyonlarca Galatasaraylı, yani nerdeyse tüm camiayla alay edercesine 81'inci dakikadan sonra yapan, mesela Arda'yı 89'da, tam da oyuna aldığı Halil ile en iyi ikili oynayan Kerem'i çıkaracak kadar takımın farkında olmayan bir hoca bu..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Kerem, geride Ömer, ilerde Halil'le en iyi ikili ve üçlü oyunlar yapan adam. Ama onu Ömer'in önünde de oynatmadı, Halil'in yanında da, mesela..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Sevgili dostum, can kardeşim babanla (Sezgin Elmas) bende bir kahve içmeye beklediğimi ikiniz de biliyorsunuz. Gelin, gördüğüm en iyi Galatasaraylılardan biri, baban dahil, bir üçlü konuşalım..Yoksa.. Hâlâ şaka gibi geliyor ama, bu adam, bu takıma küme düşürür!

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Bu hafta Kayseri'ye yenilirse Galatasaray, gidecekmiş..
Tüm Galatasaraylılar dua edin, Galatasaray'ın geleceği için dua edin de, bu hafta da yenilsinler Kayseri'ye..

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

ALİ KOÇ, BİR DE UĞURSUZ MU?..

Fenerbahçe yüzde 64 topa sahip, Kayseri yüzde 36!.
Fener 21 şut atmış, Kayseri 4!
Fener 3 isabet kaydetmiş, Kayseri 2!
Fener'in 1 şutu direkten dönmüş.
Fener 10 korner atmış, Kayseri 0!.
Fener 1 sarı kart görmüş.. Kayseri 1 kırmızı (Hem de ilk yarı biterken).

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Fener 2. yarıda nerdeyse geri dörtlüsünün tümünü öbür yarı sahada forvet gibi oynatırken, santrayı geçemeyen Kayseri, uzatmanın son saniyesinde, Emrah Başsan'ın tek başına yaptığı driplinglerle dalışında, 20 metreden bir frikik kazanmış.

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Fener'in altyapısından yetişmiş Ramazan'ın atışı, rakip kaleye adam gibi tek şut atamayan Fener santrforu Berisha'ya çarpıp gol olmamış mı?.
İş başına geldiğinden beri 61 futbolcu alan, hoca değiştiren Ali Koç'a bir de "uğursuz" diyenlere, şu istatistiğe bakıp ne diyebilirim ki?

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

O son saniye golü, Fener'in son Avrupa köprüsünü de yıktı..
Tek ama tek çözüm Fener için, kongre kararı almak, Ali Koç.. Acilen kongre kararı almak!.
Cesaret ister o karar!.
Sende o yürek var mı, göreceğiz!

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