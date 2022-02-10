Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Ali Koç'un rezil ettiği Fener..."

Ali Koç'un rezil ettiği Fener, 10 kişi kalmış Kayseri'ye de elenip, ikinci lig sonuncusuna elenen Galatasaray'ın peşinden, Avrupa'nın son yolu kupayı da kapayınca, şimdi tek amaç kaldı ezeli rakipler için ligde..

Ötekinin üstünde olmak.. Bunun yollarından biri de, Galatasaray'ı Fatih Terim'den beter eden hocayı desteklemek..

Tamam.. Getirdiğin adam Fatih'ten bir enkaz devraldı..

Trabzon'a hem de 1-0 galipken, bana maçı birlikte izlediğimiz Galatasaraylı dostlara, "Ben beraberliğe razıyım. Bana katılan var mı?. Çünkü kaybedecekler" dedirtecek kadar gaflet içinde bir kenar yönetimi gösteren hocan, sonunda kaybedince o öfke içinde, ertesi günkü yazımın başlığını atmıştım. "Burak Elmas, hocanı da al git!."