Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe Nicolas Cozza ile...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, aynı zamanda bek bölgeleri için de girişimlerine devam ediyor.

Reims forması giyen Ghislain Konan ile anlaşmaya vardığı söylenen Fenerbahçe için, Fransız basını Nicolas Cozza ismini de yazmaya devam ediyor. Gelen son haberlerde, sarı lacivertlilerin Cozza için Montpellier ile görüştüğü ancak transfer için 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerektiği belirtildi.

Bu sezon Montpellier formasıyla toplam 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen Cozza'nın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.