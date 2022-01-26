Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın! İşte bonservis bedeli

Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Fenerbahçe, sol bek transferinde sona geldi. Bir süredir 26 yaşındaki Fildişili oyuncu Ghislain Konan'ın menajeri ve Reims kulübü ile görüşmeler yürüten Sarı-Lacivertli kurmaylar büyük oranda anlaşma sağladı.

Takvim'in habeine göre; haziran ayında sözleşmesi sone ereceği için oyuncudan para kazanmak isteyen Reims kulübünün oyuncusunu Fenerbahçe'ye satmaya razı olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Konan için Fransız kulübüne 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmenin de 3.5 yıllık olacağı ifade ediliyor.