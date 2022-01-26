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Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın! İşte bonservis bedeli

Sol bek takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Ghislain Konan ile imza aşamasına geldi. Reims ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fildişili sol bek için ödenecek bonservis bbedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın! İşte bonservis bedeli

Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Fenerbahçe, sol bek transferinde sona geldi. Bir süredir 26 yaşındaki Fildişili oyuncu Ghislain Konan'ın menajeri ve Reims kulübü ile görüşmeler yürüten Sarı-Lacivertli kurmaylar büyük oranda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın! İşte bonservis bedeli

Takvim'in habeine göre; haziran ayında sözleşmesi sone ereceği için oyuncudan para kazanmak isteyen Reims kulübünün oyuncusunu Fenerbahçe'ye satmaya razı olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Konan için Fransız kulübüne 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmenin de 3.5 yıllık olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın! İşte bonservis bedeli

Fildişi Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Konan düzenli olarak milli takıma çağrılan biri isim. Güncel piyasa değeri de 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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