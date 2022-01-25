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Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, Yunanistan'dan konuya ilişkin önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares için resmi transfer teklifini yaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 13:26
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasın Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan verim alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu istiyor.

Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Tiquinho Soares'i kadrosuna katabilmek için Olympiakos'a resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

SATIN ALMA OPSİYONSUZ KİRALIK
Haberde, Fenerbahçe'nin Olympiakos yetkililerine, Tiquinho için satın alma opsiyonsuz kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, sarı lacivertlilerin kiralamak için herhangi bir ücret vermek istemediği de kaydedildi. Sadece oyuncunun maaşı ödenecek.

Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

KARİYERLİ GOLCÜ
Tuquinho Soares daha önce Brezilya ve Portekiz liglerinde forma giydi. Öte yandan 2016-17 sezonunda Porto'ya 5.6 milyon euroya transfer oldu. 2020-21 sezonunda TJ Jinmen Tiger'a 5.4 milyon euroya transfer oldu. Tiquinho, son olarak 2021-22 sezonunda Olympiakos'un yolünü tuttu.

Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Tiquinho Soares'in güncel transfermarkt fiyatı 6 milyon euro. Bununla beraber golcü futbolcu, Olympiakos formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ağlarını da sarsmıştı.

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