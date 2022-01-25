Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasın Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan verim alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu istiyor.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Tiquinho Soares'i kadrosuna katabilmek için Olympiakos'a resmi teklifini yaptı.
SATIN ALMA OPSİYONSUZ KİRALIK
Haberde, Fenerbahçe'nin Olympiakos yetkililerine, Tiquinho için satın alma opsiyonsuz kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, sarı lacivertlilerin kiralamak için herhangi bir ücret vermek istemediği de kaydedildi. Sadece oyuncunun maaşı ödenecek.