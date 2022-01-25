Fenerbahçe'de Tiquinho Soares transferi hamlesi! Teklif...

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasın Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan verim alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu istiyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Tiquinho Soares'i kadrosuna katabilmek için Olympiakos'a resmi teklifini yaptı.