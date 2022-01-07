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Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Joachim Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal gibi isimleri listesine alırken, Hırvat basınından flaş bir iddia daha geldi. Sarı-lacivertlilerin Niko Kovac'ı gündemine aldığı ve Başkan Ali Koç'un bugün Hırvat teknik adamla masaya oturcağı öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

Fenerbahçe'de uzun süredir boş kalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündeme gelirken halen bir isimle anlaşılamaması taraftarı iyice rahatsız etti. Pazartesi günü ligin ikinci devresi için santra yapacak olan sarılacivertlilerde o günkü maçta bile takımın başında kimin olacağı belli değil.

Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

Bu tablo içinde artık bir an önce hoca krizini çözmek isteyen yönetimde bir isim daha listeye girdi. Hırvat basınının iddiasına göre Monaco ile yolları ayıran Niko Kovac'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Haberde başkan Ali Koç'un 50 yaşındaki çalıştırıcı ile bizzat bir görüşme yapacağının altı çizildi ve isteklerini makul bulması halinde sözleşmenin hemen imzalanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

Haberde, tarafların bugün bir görüşme yapacağı detayına da yer verildi. Kariyerinde Hırvatistan Milli takımı'nın yanı sıra Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 1.5 yıllık bir teklif yaptığı ilere sürülmüştü.

Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

LÖW İKNA EDİLEMEDİ
En güçlü aday olan Joachim Löw konusunda ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla online bir görüşme gerçekleştirdiği ancak tecrübeli teknik adamın hala ikna edilemediği gelen haberler arasında.

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