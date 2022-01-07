Fenerbahçe'de ibre Niko Kovac'a döndü!

Fenerbahçe'de uzun süredir boş kalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündeme gelirken halen bir isimle anlaşılamaması taraftarı iyice rahatsız etti. Pazartesi günü ligin ikinci devresi için santra yapacak olan sarılacivertlilerde o günkü maçta bile takımın başında kimin olacağı belli değil.

Bu tablo içinde artık bir an önce hoca krizini çözmek isteyen yönetimde bir isim daha listeye girdi. Hırvat basınının iddiasına göre Monaco ile yolları ayıran Niko Kovac'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Haberde başkan Ali Koç'un 50 yaşındaki çalıştırıcı ile bizzat bir görüşme yapacağının altı çizildi ve isteklerini makul bulması halinde sözleşmenin hemen imzalanacağı kaydedildi.