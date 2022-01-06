Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda 2 sürpriz isim için masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon başında Burak KapacakBursaspor'dan transfer eden Kanarya, 2 yeşil-beyazlılardan iki ismi daha istiyor. Buna göre Fenerbahçe, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için masaya oturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 12:03
Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

Fenerbahçe, Bursaspor'un genç yıldızları Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için yeşil-beyazlılarlar cuma günü transfer görüşmelerine başlayacak.

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Bursaspor'u sportif direktör Deniz Kolgu temsil edecek. Toplantının ana konusu Taha Altıkardeş transferi olacak. Ancak Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer isim Batuhan Kör durumunun da transferi masaya yatırılacak.

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Bursaspor'dan Burak Kapacak transferinde de Taha Altıkardeş'i kadroya katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

YILDIZLARI PARLADI

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, geçen sezon ligin ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla dikkatle üzerine çeken Taha Altıkardeş bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizse de son maçların değişmez ismi haline geldi.

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 14 maçta 855 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

Batuhan Kör de sezon başından bu yana görev yapan bütün teknik direktörlerin vazgeçemediği tek isim oldu. Ümit Milli Takım'da da oynayan 20 yaşındaki futbolcu lig ve kupada tüm maçlarda süre alırken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Transfer zirvesinde öncelikle Taha'nın sonrasında da Batuhan'ın kaderi belli olacak

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