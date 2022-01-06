Fenerbahçe Bursaspor ile transfer masasına oturuyor! Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş için...

YILDIZLARI PARLADI Bursa Hakimiyet'in haberine göre, geçen sezon ligin ikinci yarısından itibaren gösterdiği performansla dikkatle üzerine çeken Taha Altıkardeş bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizse de son maçların değişmez ismi haline geldi.

U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 14 maçta 855 dakika sahada kaldı.