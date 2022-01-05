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Gabriel Barbosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına girilirken takıma bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda ismi Vedat Muriqi ve Michael Olunga ile anılan sarı lacivertliler için Gabriel Barbosa ismi de ortaya atılmıştı. İngiliz basınında Gabigol transferine ilişkin flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:33
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Gabriel Barbosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...

Sezonun ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıya yeni bir golcü ile girmek istiyor. Adı eski golcüsü Muriqi ve Katar'dan Michael Olunga ile anılan sarı lacivertlileri için Brezilya basınından 'Gabigol' haberi gelmişti.

İngiltere'den Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği Gabriel Barbosa ile ilgili Ada basınından flaş bir haber geldi.

Gabriel Barbosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...

"FENERBAHÇE KARŞILAYAMAZ"

Flamengo'nun West Ham'ın 6 milyon Euro'luk teklifini saçma ve gülünç bulduğu belirtilen haberde, Newcastle United'ın da Gabriel Barbosa için temas kurduğu söylendi.

Brezilya kulübünün Gabigol'ü yalnızca bonservisi ile gönderebileceği ifade edilirken Fenerbahçe'nin Flamengo'nun istediği bonservis bedelini karşılayamayacağı yazıldı.

Haberde ayrıca Flamengo'nun 33 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmadan Gabriel Barbosa'yı bırakmak istemediği ifade edildi.

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