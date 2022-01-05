Gabriel Barbosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...

Sezonun ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıya yeni bir golcü ile girmek istiyor. Adı eski golcüsü Muriqi ve Katar'dan Michael Olunga ile anılan sarı lacivertlileri için Brezilya basınından 'Gabigol' haberi gelmişti.

İngiltere'den Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği Gabriel Barbosa ile ilgili Ada basınından flaş bir haber geldi.