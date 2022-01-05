Gabriel Barbosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...

Sezonun ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıya yeni bir golcü ile girmek istiyor. Adı eski golcüsü Muriqi ve Katar'dan Michael Olunga ile anılan sarı lacivertlileri için Brezilya basınından 'Gabigol' haberi gelmişti.
İngiltere'den Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği Gabriel Barbosa ile ilgili Ada basınından flaş bir haber geldi.
"FENERBAHÇE KARŞILAYAMAZ"
Flamengo'nun West Ham'ın 6 milyon Euro'luk teklifini saçma ve gülünç bulduğu belirtilen haberde, Newcastle United'ın da Gabriel Barbosa için temas kurduğu söylendi.
Brezilya kulübünün Gabigol'ü yalnızca bonservisi ile gönderebileceği ifade edilirken Fenerbahçe'nin Flamengo'nun istediği bonservis bedelini karşılayamayacağı yazıldı.
Haberde ayrıca Flamengo'nun 33 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmadan Gabriel Barbosa'yı bırakmak istemediği ifade edildi.