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SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

Spor haberi... Alınan kötü sonuçlar sonrası Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, 68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın o sözleri... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:39 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:03
SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için TGRT Haber'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini ve çok iyi iş yapacağını iddia eden Vural, görev alması halinde mahcup etmeyeceğini söyledi.

SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

"GECE ANLAŞTIM, SABAH BAŞKASI GELDİ"
Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.

SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

"DİĞER HOCALARDAN DAHA İYİ İŞ YAPARIM"
Fenerbahçe ile adı anılan diğer teknik direktörlerden daha iyi iş yapacağını vurgulayan 68 yaşındaki futbol adamı, "Antrenörsüz olduğu bir dönem var Fenerbahçe'nin. Bazı yönetici arkadaşlarla da görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz. İnşallah, Ali Bey'in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir."

SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

"Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım. Türkiye Ligi'nin 1923'ten beri en çok resmi maça çıkan ikinci antrenörüyüm. Bu takımlar mahalle takımı değil, bu ligin takımlarıydı." ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

"EĞİTİMİMİ ALMANYA'DA ALDIM"
Son olarak eğitimini Avrupa'da aldığını ifade eden Yılmaz Vural, "Yabancı dilimiz var, Avrupa kültürümüz var. Ben, Türkiye'de antrenörlük eğitimi almadım. Almanya'da üniversiteye, kursları bitirdim ve her şeyi yaptım."

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