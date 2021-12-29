SPOR HABERİ - Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum"

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için TGRT Haber'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini ve çok iyi iş yapacağını iddia eden Vural, görev alması halinde mahcup etmeyeceğini söyledi.
"GECE ANLAŞTIM, SABAH BAŞKASI GELDİ"
Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.