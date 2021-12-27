FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı? İşte o isimler ve istatistikleri

Fenerbahçe'den 8 futbolcu, 2021-2022 sezonun ilk yarısını yurt içi ve yurt dışı kulüplerde kiralık olarak geçirdi. Fenerbahçe'den kiralık olarak başka takımlarda forma giyen 8 futbolcunun sezonun ilk yarılarına kadar gösterdikleri performans dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan (Watford), Ally Samatta (Royal Antwerp), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya), Mauricio Lemos (Beerschot), Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük), İsmail Yüksek (Bursaspor), Eyüp Akcan (Zonguldak Kömürspor) ve Barış Sungur (Karşıkaya) sezonun ilk yarısını başka kulüplerde kiralık olarak geçirdi. İşte o isimlerin performansları...