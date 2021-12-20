Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Ali Koç! 3.5 sezonda '0' başarı

Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor.
Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli futbol takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.
Sezon başında teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren ve kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, 2014'ten bu yana şampiyonluk özlemi yaşadığı Spor Toto Süper Lig'de bekleneni veremedi. Ligin geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.