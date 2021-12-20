Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Ali Koç! 3.5 sezonda '0' başarı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.

TRİBÜNLERİN PROTESTOSU ALİ KOÇ'A DÖNDÜ Fenerbahçe taraftarının büyük desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için işler iyi gitmiyor. Futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi, eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor.