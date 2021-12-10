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Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Ara sezonda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Kanarya'da gündeme flaş bir isim geldi. İddialara göre Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru'nun peşinde düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 10:52
Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Henry Onyekuru sesleri... Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

HENRY ONYEKURU 1 GOL 1 ASİST YAPTI

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.

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