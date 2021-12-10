Fenerbahçe'de flaş Henry Onyekuru gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Henry Onyekuru sesleri... Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.