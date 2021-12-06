Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Brezilyalı eski golcü, Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını itiraf ediyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Ailton, İstanbul macerasını Jean Tigana ve onun yönetiminin bitirdiğini söylüyor.
En verimli dönemini Bundesliga'da geçiren ve 6 yıl Werder Bremen forması terleten Ailton, bir sezon Schalke yolcuğunun ardından 2005'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ailton için İstanbul'daki ilk dönemleri iyi geçse de yarım sezon sonra Hamburg ile Bundesliga'ya geri döndü.
TRT Spor'a konuşan Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Werder Bremen yıllarını özlemle anıyor: