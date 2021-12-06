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Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Son dakika haberi... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Ailton, daha önce Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itirafı etti. Ailton bununla beraber, Beşiktaş'taki günlerinden bahsederken, Tigana'nın kendisinin futbol kariyerini bitirdiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 16:14
Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Brezilyalı eski golcü, Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını itiraf ediyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Ailton, İstanbul macerasını Jean Tigana ve onun yönetiminin bitirdiğini söylüyor.

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

En verimli dönemini Bundesliga'da geçiren ve 6 yıl Werder Bremen forması terleten Ailton, bir sezon Schalke yolcuğunun ardından 2005'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ailton için İstanbul'daki ilk dönemleri iyi geçse de yarım sezon sonra Hamburg ile Bundesliga'ya geri döndü.

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

TRT Spor'a konuşan Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Werder Bremen yıllarını özlemle anıyor:

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Werder Bremen'de uzun süre çok iyi isimlerle birlikte oynadım. Marco Bode, Pizarro, Klasnic, Micoud... Böylesine önemli isimlerle oynamak gerçekten keyif veriyor. 6 yıl boyunca Bremen'de çok iyi vakit geçirdik. En iyi dönemimdi."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"2003-04 sezonunda çok iyi bir takım kurmuştuk. O sezon hatta Ümit Davala da bize katıldı. Harika bir takım olduk, aile gibi."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Ailton, 2002 yılında Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak Werder Bremen'de kalmak için kabul etmediğini söylüyor:

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"2002 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ya 2001 ya da 2002 yılıydı. O dönem bir menajer bana, Fenerbahçe'ye ilgim olup olmadığını sordu. "Hayır" diye cevap verdim; çünkü 'Bir Bremenli Bremen'de kalır.' diye düşünüyordum."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Neticede bu transfer olmadı ve Bremen'den Schalke'ye gittim. Schalke'de oynadıktan sonra Beşiktaş'tan teklif aldım. Kulüpler anlaştı ve ben de teklifi kabul ettim."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Brezilyalı eski golcü, Türkiye'deki taraftarların tutkusuna da değiniyor:

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Ama bir detayı belirtmeliyim ki; Türkiye'de oynadığınızda stadyumdaki atmosfer inanılmaz derecede farklı. Taraftar sanki takımla birlikte mücadele veriyor; ama Almanya'da durum böyle değil."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Türkiye'de tıpkı Brezilya'daki gibi 90 dakika boyunca taraftar takımını destekliyor."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Türkiye'ye ilk gelişimde, imza günümde ve havalimanında karşılaştığım taraftarlar inanılmazdı. İlk maçımda gol attım ve sonraki süreçte 6 maçta daha birer gol kaydettim."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Ailton, Beşiktaş'ta dönemin teknik direktörü Jean Tigana ile sorunlar yaşadığını ve hikâyesinin bu nedenle yarım kaldığını söylüyor:

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Ama Tigana ile oyundaki düşünce yapılarımız uyuşmadı. Kendisinin kibirli tavırları bana uymamıştı. Artık keyif alarak oynamıyordum ve Sivasspor maçında kırmızı kart gördüm. Ben de bir Brezilyalı olarak heyecanlı bir yapıya sahibim, sonuç böyle oldu. Bir oyuncunun maçın başında kırmızı kart görmesi kötü."

Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

"Özetle İstanbul maceramı, Tigana'nın düşünce yapısı ve yönetimi bitirdi."

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