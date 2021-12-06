Ailton'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve transfer itirafı! "Teklif aldım"

Ailton, Beşiktaş'ta dönemin teknik direktörü Jean Tigana ile sorunlar yaşadığını ve hikâyesinin bu nedenle yarım kaldığını söylüyor:

"Ama Tigana ile oyundaki düşünce yapılarımız uyuşmadı. Kendisinin kibirli tavırları bana uymamıştı. Artık keyif alarak oynamıyordum ve Sivasspor maçında kırmızı kart gördüm. Ben de bir Brezilyalı olarak heyecanlı bir yapıya sahibim, sonuç böyle oldu. Bir oyuncunun maçın başında kırmızı kart görmesi kötü."