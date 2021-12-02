Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Fenerbahçe 'de bir yandan teknik direktör koltuğu için önemli gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da transfere ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Sarı lacivertlilere menajerlerden çeşitli teklifler geliyor.

Bunun bir örneği de, Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'ya dair oldu. Todofichajes'te yer alan habere göre yıldız isim, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.