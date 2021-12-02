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Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler için flaş bir transfer haberi gündeme geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, oca transfer sezonunda Mesut Özil'li kadrosuna bir dünya yıldızı daha katabilir. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, Manchester United'lı Juan Mata için ilgide bulunuyor. İşte Fenerbahçe - Mata flörtüne dair detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 13:33
Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör koltuğu için önemli gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da transfere ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Sarı lacivertlilere menajerlerden çeşitli teklifler geliyor.

Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Bunun bir örneği de, Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'ya dair oldu. Todofichajes'te yer alan habere göre yıldız isim, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Gelecek yaz Manchester United ile sözleşmesi sona erecek Juan Mata, United'da istediği forma şansını bulamıyor. Mata, Manchetser United kariyerine son vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Gelecek yaz Manchester United ile sözleşmesi sona erecek Juan Mata, United'da istediği forma şansını bulamıyor. Mata, Manchetser United kariyerine son vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

2. TAKIM FENERBAHÇE
Bununla beraber ocak ayında serbest bırakılması halinde Juan Mata, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını kadrosunda barındıran Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Juan Mata önerildi. Mata, daha önce de Fenerbahçeli yetkililere teklif edilmişti.

Fenerbahçe'ye bomba transfer önerisi! Dünya yıldızı Juan Mata...

Üçüncü ve son teklif ise Real Sociedad. İspanyol temsilcisi, Juan Mata'yı kadrosuna katmak için kısa süre içinde çalışmalarına başlayacak.

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