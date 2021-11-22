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Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası kritik değerlendirme! "Galibiyetin mimarı..."

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Fenerbahçe'nin son dakikalarda Miguel Crespo'nun ayağından bulduğu golle galibiyeti sağladı. Maç sonrası Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında dev derbiyi değerlendirdi. İşte o yazı... | GS - FB derbisi haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası kritik değerlendirme! "Galibiyetin mimarı..."

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Sabah spor yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında maçı değerlendirdi. İşte o yazı...

Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası kritik değerlendirme! "Galibiyetin mimarı..."

"Göreve geldiğinden beri 'Üçlü defanstan vazgeçmem' diyen Vitor Pereira, dün gece ilk defa dörtlüye döndü. Hem de Galatasaray deplasmanında... Pereira'nın oyun planı 'top bende kalsın, rakibe tempo ve hücumda devamlılık şansı vermeyeyim' şeklindeydi. Bu plan 60 dakika tuttu. Yalnız ofansif açıdan şöyle bir sıkıntı vardı: İleride driplingle adam eksiltecek bir tane dahi forvet tipi yoktu. Fenerbahçe skor dezavantajına düştü ancak futbol çok ilginç, beklenmeyen hataların oyunu.

Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası kritik değerlendirme! "Galibiyetin mimarı..."

Cazibesi de burada yatıyor. Skor avantajına sahip Galatasaray, kazandığı bir duran topun dönüşünde günümüz futbolunun ilkesine ters düşen bir pozisyonda, 50 metre genişlikte Mesut'a yakalandı ve skora denge geldi. Fatih Terim'in Taylan hamlesinden sonra G.Saray oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Son yarım saatte yoğun bir baskı ve pozisyonlar geldi. Pereira ise kulübede seyrediyordu. Oyuncu değişikliklerine ihtiyaç vardı ama yapmadı. Galatasaray rekor sayıda gol kaçırdı. Diagne'nin filelere giden topu da VAR uyarısı ile iptal edildi. Bu büyük gol sevincinin iptal edilmesinin yarattığı travma, Fenerbahçe'nin son dakikalarda Crespo'nun attığı mükemmel golle ilginç bir sonuca döndü.

Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası kritik değerlendirme! "Galibiyetin mimarı..."

Fenerbahçe dün çok önemli bir deplasman derbisinden üç puan kazandı. Ama bu galibiyetin bence iki mimarı vardı: Biri genç kaleci Berke, biri de baştan sona müthiş oynayan iki tane de net golü kesen Kim idi... Hakem Meler, VAR uyarısı ile Diagne'nin iptal ettıği golünden önceki pozisyona çok yakındaydı ve faulü kendisinin görmesi lazımdı. Bu büyük hata tansiyonu da iyice yükseltti.

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