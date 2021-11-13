Mesut’tan paylaşım

Ali Koç'un "Ticari işlerini bir kenara bırakıp artık Fenerbahçe'ye ve sahaya odaklanması lazım" dediği Mesut Özil'in cuma paylaşımı dikkat çekti. Yıldız oyuncu, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un "Ticari işlerini bir kenara bırakıp artık Fenerbahçe'ye ve sahaya odaklanması lazım" dediği Mesut Özil'in cuma paylaşımı dikkat çekti. Yıldız oyuncu, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.