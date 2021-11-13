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Mesut’tan paylaşım

Ali Koç'un "Ticari işlerini bir kenara bırakıp artık Fenerbahçe'ye ve sahaya odaklanması lazım" dediği Mesut Özil'in cuma paylaşımı dikkat çekti. Yıldız oyuncu, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Mesut’tan paylaşım
Ali Koç'un "Ticari işlerini bir kenara bırakıp artık Fenerbahçe'ye ve sahaya odaklanması lazım" dediği Mesut Özil'in cuma paylaşımı dikkat çekti. Yıldız oyuncu, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.
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