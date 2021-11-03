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FENERBAHÇE HABERLERİ: Berke Özer'den flaş Altay Bayındır sözleri

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Berke Özer açıklamalarda bulundu. Berke, Altay'ın sakatlığı için, "Altay için üzgünüm ama kaleye geçtiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 20:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Berke Özer'den flaş Altay Bayındır sözleri

Fenerbahçe başarılı kalecisi Berke Özer, Royal Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERKER'İN AÇIKLAMALARI:

2 sene Belçika'da oynadım. Disiplinli ve sistemli bir takımlar, taktiklerine bağlı takımlar var burada. Güçlü bir takımla oynayacağımızı arkadaşlarıma söyledim, bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama zor zamanlar yaratabilecek bir takım.

Altay için hepimiz çok üzüldük, herkes çok üzüldü. Takım için büyük bir kayıp. Benim için bir fırsat oldu, bu takımın kalesinde olmak büyük bir gurur ve sorumluluk. Altay için üzgünüm ama kaleye geçtiğim için mutluyum.

Fenerbahçe'nin kalesindeyseniz baskı altında olacaksınız. Böyle bir kulüpte baskı altında olmak çok normal. Baskı altında hissetmiyorum aslında, hem yöneticiler hem de taraftarlar bana büyük destek veriyor.

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