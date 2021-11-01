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FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor maçına lider gelen Fenerbahçe deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla boyun eğmiş daha sonra oynadığı 2 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrılarak ligin zirvesinden uzaklamıştı. Sarı-lacivertlilerde fatura ise teknik direktör Vitor Pereira'ya kesilecek gibi duruyor. Fenerbahçe yönetimi olası bir ayrılık için adayları belirlemeye başladı. Listenin başında ise Ukrayna'nın efsane ismi Andriy Shevchenko bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 08:24
FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Ekim ayındaki milli araya lider giren Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı. Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı yendikten sonra üst üste Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, bir anda liderin 8 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Kanarya Avrupa'da da 3 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamayınca taraftarının sabrı taştı. Önlenemez kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira topun ağzına gelirken, yönetim kurulunun toplanacağı ve Portekizli çalıştırıcının geleceğini masaya yatıracağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

YÖNETİMİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Yönetim kurulunun yapacağı toplantıda iki farklı seçeneğin tartışılacağı belirtildi. Kurmaylar, Avrupa'da oynanacak Antwerp ve ligdeki Kayserispor karşılaşmasından alınacak sonuçlara göre hareket etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

İlk seçenekte bu mücadelelerden kötü sonuçla ayrılınırsa Kayseri maçından sonra Pereira ile yollar ayrılacak ve milli araya yeni bir hocayla girilecek. Lige dönüşte oynanacak G.Saray derbisinde yeni hocayla sahaya çıkılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Diğer seçenek ise milli ara sonrası oynanacak olan derbiyi beklemek ve bu karşılaşmadan alınacak kötü sonuç sonrası Pereira ile yolları ayırmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

PEREIRA SIK SIK ELEŞTİRİLDİ

Pereira alınan kötü sonuçların yanı sıra bazı nedenlerden dolayı da bardağı taşırdı. Özellikle üçlü savunma oynattığı ve maç içerisinde hiç taktik değiştirmediği için sık sık eleştirilen Pereira, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i de oynatmadığı için tepki çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Tecrübeli on numaranın Portekizli teknik adam ile çalışmaktan mutsuz olduğu bilinirken, karşılaşmalardan erken alındığı zaman saha kenarlarında gösterdiği agresif tavırlarla da bunu sık sık belli ediyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

İLK ADAY SHEVA

Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği pamuk ipliğine bağlıyken yönetim B planı için şimdiden düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Milli ara öncesi oynanacak Antwerp ve Kayserispor maçları Portekizli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Yeni Asır'ın haberine göre; alınacak kötü sonuçlara göre Pereira ile yollarını ayıracak olan kurmaylar, ilk aday olarak Ukrayna Milli Takımı'nı EURO 2020'de çeyrek finale çıkararak tarihi bir başarıya imza atan Shevchenko olarak belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

BAŞKAN GÖRÜŞECEK

Turnuvadan sonra Ukrayna ile yollarını ayıran ve şuan boşta olan 45 yaşındaki teknik adam ile temasa geçecek olan Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisine Ukraynalı çalıştırıcı ile çıkabilir.

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