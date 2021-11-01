FENERBAHÇE HABERLERİ! Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

İlk seçenekte bu mücadelelerden kötü sonuçla ayrılınırsa Kayseri maçından sonra Pereira ile yollar ayrılacak ve milli araya yeni bir hocayla girilecek. Lige dönüşte oynanacak G.Saray derbisinde yeni hocayla sahaya çıkılacak.

Diğer seçenek ise milli ara sonrası oynanacak olan derbiyi beklemek ve bu karşılaşmadan alınacak kötü sonuç sonrası Pereira ile yolları ayırmak.