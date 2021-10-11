FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Alman ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği Retsos, henüz Bundesliga'da forma giymezken Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda ise 1'er maça çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.

PANAGIOTIS RETSOS KİMDİR?

9 Ağustos 1998 doğumlu olan Panagiotis Retsos, stoper mevkisinde forma giyiyor. Aslen Yunanistanlı olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Güney Afrika'nın Jojannesburg şehrinde doğdu. Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos'u henüz 19 yaşındayken 17,5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'tan transfer etmiş ancak Yunan savunmacıdan bir türlü beklediği verimi alamamıştı.