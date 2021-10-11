Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeniden göreve başlamasıyla birlikte sistem ve kadro yapılanmasında değişikliğe gidildi. 3'lü savunma sistemini oyuncularına ezberleten deneyimli çalıştıcı yapılan transferlerde de önemli rol oynuyor. Güney Koreli stoper Kim-Min Jae'nin kadroya katılmasında büyük pay sahibi olan Pereira tekrardan kolları sıvadı. Serdar Aziz'in stoper rotasyonunda tek alternatif kalmasından dolayı ocak ayındaki ara transfer döneminde kaliteli bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya Bundesliga'da buldu. Vitor Pereira'nın transferini çok istediği 23 yaşındaki savunmacının kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Yönetim, genç futbolcunun transferini uygun bir bedelle bitirmek istiyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:12
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Portekizli çalıştırıcı, Serdar Aziz haricinde stoper alternatifi bulunmayan takıma ocak ayında takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan transfer edilen Kim-Min Jae'nin ardından yeniden kolları sıvadı. Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi Almanya Bundesliga'da buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

PANAGIOTIS RETSOS BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Panagiotis Retsos'un transferini devre arasında makul bir bedelle bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Alman ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği Retsos, henüz Bundesliga'da forma giymezken Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda ise 1'er maça çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

PANAGIOTIS RETSOS KİMDİR?
9 Ağustos 1998 doğumlu olan Panagiotis Retsos, stoper mevkisinde forma giyiyor. Aslen Yunanistanlı olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Güney Afrika'nın Jojannesburg şehrinde doğdu. Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos'u henüz 19 yaşındayken 17,5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'tan transfer etmiş ancak Yunan savunmacıdan bir türlü beklediği verimi alamamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira transferde dümene geçti! Fenerbahçe'den Panagiotis Retsos bombası

Panagiotis Retsos 2,5 yıl Alman ekibinde forma giydikten sonra önce Sheffield United ardından da St. Etienne'e kiralanmıştı. Piyasa değeri bir dönem 18 milyon euroya kadar çıkan Retsos'un şu anki değeri yaklaşık 4,5 milyon euro.

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