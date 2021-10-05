FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

Fenerbahçe'deki başarılı form grafiği satesinde A Milli Futbol Takımı'na dahi yükselen Altay Bayındır için Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'deki başarılı form grafiği satesinde A Milli Futbol Takımı'na dahi yükselen Altay Bayındır için Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Hollanda Ligi'nde oynadığı son Utrecht maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ajax için, transfer çanları çalmaya başladı. Camia, yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir birliğine vardı.
ONANA GİDİYOR
Bununla beraber Andre Onana'nın ayrılığı için Inter ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kaleci yerine 2 ismi listesinde tuttuğu kaydedildi.
YA CILLISEN YA ALTAY
Ajax'ın Futbol Direktörü Marc Overmars'ın, Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı haberin detaylarında yer alırken, bir diğer kaleci adayının de Jasper Cillessen olduğu ifade edildi.
Altay Bayındır, bu sezon toplamda 12 maça çıkarken kalesinde 12 gol gördü ve 4 maçta kalesini gole kapattı.