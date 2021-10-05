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FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır için, Hollanda'nın dev kulübü Ajax geliyor. Hollanda basınında yer alan habere göre, Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars, Altay Bayındır ve bir ismi daha transfer listesinde tutuyor. Peki, Ajax Altay Bayındır için transfer teklifini ne zaman yapacak? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 14:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 14:10
FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

Fenerbahçe'deki başarılı form grafiği satesinde A Milli Futbol Takımı'na dahi yükselen Altay Bayındır için Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

Hollanda Ligi'nde oynadığı son Utrecht maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ajax için, transfer çanları çalmaya başladı. Camia, yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir birliğine vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

ONANA GİDİYOR
Bununla beraber Andre Onana'nın ayrılığı için Inter ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kaleci yerine 2 ismi listesinde tuttuğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

YA CILLISEN YA ALTAY
Ajax'ın Futbol Direktörü Marc Overmars'ın, Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı haberin detaylarında yer alırken, bir diğer kaleci adayının de Jasper Cillessen olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Ajax Altay Bayındır'ın transferi için geliyor

Altay Bayındır, bu sezon toplamda 12 maça çıkarken kalesinde 12 gol gördü ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

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