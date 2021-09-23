FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, birçok isimle yollar ayrılırken yeni transferlerle kadro güçlendirildi. Pereira ile yeni bir sisteme geçen sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için şimdiden hareketlilik yaşanıyor.