FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, birçok isimle yollar ayrılırken yeni transferlerle kadro güçlendirildi. Pereira ile yeni bir sisteme geçen sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için şimdiden hareketlilik yaşanıyor.
Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Kanarya, takımdaki eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan mevcut oyuncuların takımdaki son durumları da merak konusu oldu.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, bonservis getirisi sağlama amacıyla gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Rus ekibinin, Fenerbahçeli yıldız için ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi
İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...