Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Yeni sezona Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde farklı bir sistem üzerinde duruluyor. Kadro yapılanma çalışmalarını bu sistem üzerine inşa eden sarı-lacivertlilerde, devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. Eksik bölgeler için transfer planlaması sürerken mevcut yıldızlar da Avrupa'nın radarında bulunuyor. Attila Szalai Atletico Madrid'in gündeminde yer alırken, Kanarya'nın bir başka yıldızı Nazım Sangare için Rus kulübünün devreye girdiği ve ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:24 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:30
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, birçok isimle yollar ayrılırken yeni transferlerle kadro güçlendirildi. Pereira ile yeni bir sisteme geçen sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için şimdiden hareketlilik yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Kanarya, takımdaki eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan mevcut oyuncuların takımdaki son durumları da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, bonservis getirisi sağlama amacıyla gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Rus ekibinin, Fenerbahçeli yıldız için ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

NAZIM SANGARE BOMBASI!
Milliyet'in derlediği habere göre; Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetiminde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare için Rus basınında sürpriz iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

SPARTAK MOSKOVA İLGİLENİYOR!
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Nazım Sangare ile Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgilendiği iddia edildi. Rus basınında çıkan haberde Spartak'ın oyuncuyu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmayı düşündüğü ancak o dönem transferin bir sonuca varamadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

OCAK'TA BİR TEKLİF DAHA!
Rus ekibi Spartak Moskova'nın 27 yaşındaki milli futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ve ocak ayındaki ara transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmasının beklendiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza sürpriz transfer teklifi! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Antalyaspor'dan transfer ettiği 27 yaşındaki Sangare, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta forma giydi. Milli sağ bek sakatlığı nedeniyle şu sıralarda takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Rusya'da yaz transfer dönemi sona ererken, kış transfer dönemi ise 26 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

SON DAKİKA