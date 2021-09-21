Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı.Ancak bu rotasyon ters tepti. İdeal kadrodan uzaklaşılınca, 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.