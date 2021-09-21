Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı.Ancak bu rotasyon ters tepti. İdeal kadrodan uzaklaşılınca, 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.
BEKLENENİ VEREMEYENLER KULÜBEYE
Bu durumu analiz eden Portekizli teknik adam Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek.
CRESPO VE BURAK İLK KEZ
Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.