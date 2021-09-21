Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

Son dakika Fenerbahçe Giresunspor maçı haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla kaybeden sarı-lacivertliler taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılıp, mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Vitor Pereira kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği isimleri de büyük oranda belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 11:58 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:26
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı.Ancak bu rotasyon ters tepti. İdeal kadrodan uzaklaşılınca, 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

BEKLENENİ VEREMEYENLER KULÜBEYE

Bu durumu analiz eden Portekizli teknik adam Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

CRESPO VE BURAK İLK KEZ

Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

3'LÜ İLK 11'E DÖNECEK

Bu iki ismin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11'e dönüş yapan futbolcular olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

MERT HAKAN; ÖZEL YETKİLERLE

Pereira'nın özellikle Almanya deplasmanındaki performansını çok beğendiği Mert Hakan Yandaş'ı Giresun sınavında özel yetkilerle donatıp sahaya süreceği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

SAKATLIKTAN ÖNCE GÖZDESİYDİ

Başakşehir maçında da sonradan oyuna dahil olan ve sahaya hareket getiren Mert Hakan, sezon başında sakatlık yaşamadan önce Portekizli hocanın gözdelerinden biriydi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY BAYINDIR

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

SERDAR AZİZ

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

MIN-JAE KIM

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

ATTILA SZALAI

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

OSAYI-SAMUEL

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

LUIZ GUSTAVO

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

MIGUEL CRESPO

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

BURAK KAPACAK

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

MESUT ÖZİL

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

MERT HAKAN YANDAŞ

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'dan Giresunspor maçına bambaşka ilk 11

ENNER VALENCIA

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