Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig''de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Stefano Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen kaydetti.



OKAKA'NIN SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜ!

Başakşehir'i öne geçiren golü kaydeden 32 yaşındaki İtalyan santrfor, Stefano Okaka, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Başakşehir'in her iki golünde asisti yapan isim Edin Visca oldu.



FENERBAHÇE İLK KEZ YENİLDİ!

Sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0, ikinci haftada Antalyaspor'u 2-0, üçüncü haftada Altay'ı 2-0 yenmiş ve ligin dördüncü haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.



Bu sezon ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Başakşehir, ilk puanlarıyla tanıştı ve 3 puana yükseldi.



Fenerbahçe, hafta arasındaki lig mesaisinde Giresunspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Okaka'nın pasında Visca'nın kaleyi sağ çaprazdan gördüğü anda yaptığı şut yan ağlarda kaldı.

16'ncı dakikada Başakşehir öne geçiyor. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına sert ortasında Okaka'nın tek vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

28'inci dakikada Osayi'nin ceza sahası içinde önce çizgiye indi sonrasında topu geri çekerek yaptığı ortasında Berisha'nın röveşatası kaleci Volkan'da kaldı.

41'inci dakikada sağ kanatta Visca'nın sert ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Tolga'da kaldı. Orta saha oyuncusunun ceza sahası dışından sert şutu kalenin yanından auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65'inci dakikada Mesut Özil'in duran topta ceza sahası içine ortasında Valencia'nın etkili kafa vuruşunda Valencia gole izin vermedi, devamında ise Novak tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

90'ıncı dakikada Visca'nın sağ kanattan ilerleyip ceza sahasına yerden çıkardığı topta Guldbrandsen'in müsait pozisyondaki şutu ağlarla buluştu.