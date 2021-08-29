Altay - Fenerbahçe maçı CANLI | Altay FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Altay ile Fenerbahçe, İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Altay - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...







ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

ALTAY: Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

18 YIL SONRA LİGDE İLK MAÇ!

Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU!

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.