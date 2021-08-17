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Altay&Szalai varsa korkma

Kaleci Altay kurtarışları, stoper Szalai de kestiği toplarla savunmada güven verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Altay&Szalai varsa korkma

Kanarya'da ilk maçta Mesut Özil'le birlikte öne çıkan diğer isimler Altay Bayındır ve Szalai oldu. İki oyuncu da Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak tam not aldılar. Kaleci Altay özellikle Balotelli'nin 2 şutunda yaptığı kritik kurtarışlarla (toplamda 7 kurtarış) maçın sıkıntıya girmesine engel olurken, Szalai kademelerdeki başarısı ile tehlikeli olabilecek birçok Adana atağını başlamadan bitirdi. Tisserand da futboluyla beğeni toplarken, Min-Jae Kim'in de katılmasıyla savunma+kale hattında bu sezon sorun yaşanmaması bekleniyor.

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