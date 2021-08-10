Son dakika FB transfer haberleri: Genoa ve Sampdoria bin pişman! Miha Zajc Fenerbahçe'de kalıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye bir teklif götürmeye hazırlanıyordu ama geç kaldı... Geçtiğimiz sezon Genoa'da kiralık olarak oynayan Davide Zappacosta, Marko Pjaca ve Luca Pellegrini gibi isimlerle yola devam etmek istemeyen İtalyan ekibi, yeni sezon planlaması çerçevesinde Miha Zajc ile sözleşme imzalamak istemişti...

ROBERTO D'AVERSA: TAKTİĞİMİZE UYUM SAĞLAR"

Sampdoria da Miha Zajc'ı transfer radarına almıştı... İtalyan ekibi, Zajc'ın hazırlık maçlarındaki performansını yakından takip etmişti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Sampdoria teknik direktörü Roberto D'Aversa, Sloven oyuncunun taktiğine çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyordu.

TREN KAÇTI

Ancak ne Genoa ne de Sampdoria bu transfer için kaldı.... Çünkü Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncusunun hazır görüntü çizmesi ve hazırlık maçlarındaki olumlu performansı sebebiyle takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.