Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK talip oldu

Sadık Çiftpınar transferinde 2 kulüp öne çıkmış durumda. Biri Sadık'ın parladığı Yeni Malatyaspor diğeri de eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantepspor. Sadık'ın Malatyaspor'a yakın olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunma oyuncusu sarı-lacivertli formayla sadece 27 karşılaşmada forma giyebildi. 2 defa ağları sarsarken, asist yapamadı. 5 sarı kart gördü, 1 defa da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Sadık Çiftpınar transferinde 2 kulüp öne çıkmış durumda. Biri Sadık'ın parladığı Yeni Malatyaspor diğeri de eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantepspor. Sadık'ın Malatyaspor'a yakın olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunma oyuncusu sarı-lacivertli formayla sadece 27 karşılaşmada forma giyebildi. 2 defa ağları sarsarken, asist yapamadı. 5 sarı kart gördü, 1 defa da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.