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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK talip oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Teknik direktör Vitor Pereira'nın 'gönderilsin' raporu verdiği Sadık Çiftpınar, Süper Lig ekiplerinin adeta gözdesi olmuş durumda. Aktarılan bilgilere göre Sadık'a eski takımı Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK talip oldu
Fenerbahçe büyük umutlarla gelen Sadık Çiftpınar burada aradığını bulamadı. Tecrübeli stoper sarı-lacivertli formayla istediği süreleri alamadı. Yaşadığı sakatlıklar da onu geri attı. Bu sezon Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve adı 'gönderilecekler' arasına yazılan 28 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüpleri hemen devreye girdi.

Sadık Çiftpınar transferinde 2 kulüp öne çıkmış durumda. Biri Sadık'ın parladığı Yeni Malatyaspor diğeri de eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantepspor. Sadık'ın Malatyaspor'a yakın olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunma oyuncusu sarı-lacivertli formayla sadece 27 karşılaşmada forma giyebildi. 2 defa ağları sarsarken, asist yapamadı. 5 sarı kart gördü, 1 defa da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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