Dijital piyasaya giren F.Bahçe para bastı! 1 saatte...

Paribu ile yapılan iş birliği ile hayata geçirilen Fenerbahçe Token, dün ön satışa çıktı. Başkan Ali Koç ile Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katıldığı tanıtım toplantısının ardından satışa çıkan tokenlar kısa sürede büyük ilgi gördü. 1 saat içinde tam 315 milyon TL'lik token satışı olurken, Paribu'nun sitesi yoğunluktan kısa süre işlem yapamaz duruma geldi. Birinci seçenekte 15 TL'ten satılan tokenlardan 20 milyon, ikinci seçenekteki 30 TL'lik tokenlardan da 500 bin satış gerçekleştirildiği açıklandı. sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Paribu ile yapılan anlaşmanın sponsorluk olmadığını belirtip, "Bu bir 25 yıllık iş birliği anlaşması" ifadesini kullandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Paribu ile yaptığı iş birliğinin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Anlaşma gereği Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiğini belirten F.Bahçe, "Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki sözleşme uyarınca fatura edilecektir" ifadelerini kullandı.

BU GELİR ARTAR

Fenerbahçe bu anlaşmadan senelik 200 milyon TL gelir elde edecek. Sarı- lacivertlilerin sportif başarıda da hedeflerine ulaşması halinde bu gelir artabilir. Bunun akabinde Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada iş ortağı tarafından taahhüt edilen minimum tutar üzerinden (175 milyon TL) harcama limitlerini artırabilecek. Bu şekilde transferde eli daha da güçlenecek. Taraftarın daha fazla ilgi göstermesiyle Fenerbahçe'nin bu alanda Türkiye rekoru kırabileceği tahmin ediliyor. (Ceyhun Kuburlu)