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Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bir dönem Trabzonspor ile Süper Lig'i adeta kasıp kavuran Aleksander Sörloth, sarıo lacivertli formayı giymeye çok yaklaştı. Çubuklu’yu giymeye hazır olan 25 yaşındaki oyuncu kadroya giremediği Leipzig’den bonservisi konusunda kolaylık istedi. Yönetimin de tüm şartları zorladığı öğrenildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

Teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği transferleri bir bir anlaşma sağlayan Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Alexander Sörloth'ta da mutlu sona çok yakın... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcüde ısrarcı olan sarı-lacivertlilere müthiş bir haber geldi. Çubuklu'yu giymeye hazır olan 25 yaşındaki futbolcunun Liepzig'ten bonservisi konusunda kolaylık istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin de transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

Sarı-lacivertliler Sörloth'u bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan Leipzig'in 20 milyon euro'luk ısrarına karşılık 13 milyon euro'da diretiyor. 1.94'lük golcüyü ilk sezon kiralık oynatmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu oyuncuya yıllık kazancı olan net 3.3 milyon euro'nun yanı sıra sözleşmesine attığı gol, şampiyonluk ve Avrupa'da elde edilecek başarılara göre bonus da verecek. Fenerbahçe Yönetimi, Sörloth'un transferini 15 Ağustos'ta Adana Demir ile oynanacak sezonun ilk maçı öncesi kamuoyuna duyurmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

2019-20'YE DAMGA VURDU
Sörloth, 2019- 20'de formasını giydiği Trabzonspor ile kariyerinin en iyi dönemini geçirmişti. Bordo-mavililerle 49 resmi karşılaşmaya çıkan Norveçli, 44 gole direkt katkı sağlamıştı. 33 kez ağları sarsan Norveçli, 11 de asist yapmıştı. Sörloth, ligde de 24 golle krallıkta zirveye çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

12. ADAM DA ÇILDIRDI
Sörloth ile ilgili yaşanan gelişmeler Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı. Sosyal medyada Norveçli oyuncuyla ilgili binlerce yorum yapan sarı-lacivertliler, bu transferi çok istediklerini dile getiriyor. Ayrıca 12. adam Sörloth'un sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların altına, "Come to Fenerbahçe" yazmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
Leipzig'in bonservisiyle satmak istediği Alexander Sörloth için Roma ve Southampton da devreye girmişti. Üç kulüp içinde Norveçli yıldız oyuncuya en yüksek yıllık ücreti öneren takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

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