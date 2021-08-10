Fenerbahçe'de Sörloth transfer adım adım bitiyor! Leipzig'e özel talep

Teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği transferleri bir bir anlaşma sağlayan Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Alexander Sörloth'ta da mutlu sona çok yakın... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer olduğu Leipzig'te forma şansı bulamayan ve 2021-22 kadrosunda düşünülmeyen Norveçli golcüde ısrarcı olan sarı-lacivertlilere müthiş bir haber geldi. Çubuklu'yu giymeye hazır olan 25 yaşındaki futbolcunun Liepzig'ten bonservisi konusunda kolaylık istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin de transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Sarı-lacivertliler Sörloth'u bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan Leipzig'in 20 milyon euro'luk ısrarına karşılık 13 milyon euro'da diretiyor. 1.94'lük golcüyü ilk sezon kiralık oynatmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu oyuncuya yıllık kazancı olan net 3.3 milyon euro'nun yanı sıra sözleşmesine attığı gol, şampiyonluk ve Avrupa'da elde edilecek başarılara göre bonus da verecek. Fenerbahçe Yönetimi, Sörloth'un transferini 15 Ağustos'ta Adana Demir ile oynanacak sezonun ilk maçı öncesi kamuoyuna duyurmanın planlarını yapıyor.