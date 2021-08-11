Altay’a tam destek

Giresun'da önceki gün oynanan hazırlık maçında ev sahibi taraftarların hedefinde kalan Altay Bayındır'a tam destek. Bir taraftarın formasını imzalamak için tribüne gittiği sırada küfürlerin hedefinde kalan Fenerbahçe'nin kalecisi için Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de, "Özür diliyorum" açıklaması yaptı.
Giresun'da önceki gün oynanan hazırlık maçında ev sahibi taraftarların hedefinde kalan Altay Bayındır'a tam destek. Bir taraftarın formasını imzalamak için tribüne gittiği sırada küfürlerin hedefinde kalan Fenerbahçe'nin kalecisi için Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de, "Özür diliyorum" açıklaması yaptı.