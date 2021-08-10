Son dakika spor haberleri | Süper Lig'e en hazır takım hangisi? Usta yazardan flaş Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yorumu

Süper Lig başlarken büyüklerin şampiyonluğa dair ihtiyaçlarını hala gideremediğini görüyoruz. Eskiden temmuz ayında transferler biterdi, şimdi yanlışların arkası sağlam olduğu için araya eylül ayı eklendi. Fenerbahçe'de "beklenen adam" hala gelmedi ama Kore'den stoper geldi. Üç sezondur ligin en çok transfer yapan takımında kadronun yeterli olmadığı gerçeği öne çıkıyor da geçmişteki yanlışların faturası kimseye çıkmıyorsa Fenerbahçe'de transfer bitmeyecek demektir. Genç futbolculara imza attırmak kolay da o gençleri oynatacak cesaret kimde var? Birkaç gün önce Fenerbahçeli bir baba, "oğlum şampiyonluk göremeden büyüyor da nereye kadar?" diye sordu. "Her sezon bir umuttur" dedim ama Fenerbahçe'yi yolundan döndürecek adamın Pereira olma ihtimalini de yok sayamadım.