Son dakika spor haberleri | Süper Lig'e en hazır takım hangisi? Usta yazardan flaş Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yorumu

Galatasaray 'ın Avrupalı rakipler karşısında yetersizliğini mücadele ruhuyla geçiştirmesi klasik teselli. Takımın iyi hazırlanmadığı ortada. Fatih Terim 'in yanlışlara köpürmesi de alıştığımız bir şey ama lig maçlarında başka bir Galatasaray'ın sahnelenmesi de kaçınılmaz. Çünkü en kötü durumdayken bile Galatasaray'ın rotası bellidir.

Emeklerin çalınmadığı düdüklerin adaletli çalındığı bir sezon görmek istiyoruz. Ben adaletin ve zarafetin tarafını tutuyorum ama bu sezon da çığırtkanlığın öne çıkma ihtimalini yüksek tutuyorum. Çünkü bu topraklarda sızlanma üstünlüğünü ele geçirmek için verilen mücadele alın terinden daha değerlidir. Büyüklüğün organik yapısı bozulduktan sonra oldu bunlar. O yüzden bizler hala çocukluğumuzun mitolojik kahramanlarını arıyoruz, insanlığın ve zarafetin ayakta olduğu o temiz yılları. Hakem servislerinden memnun kalmayanların ortalığı yakıp yıkma ihtimali bu sezon da mevcut, o yüzden pozisyonlar alındı! Güzel şeyler için "yakarmakla" eski güzellikleri "yakmak" arasındaki farkı her biçimde gösterecekler yine. Nasılsa yakanlar yanmıyor diye!