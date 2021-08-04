Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasına göre Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN SAYISI 11'E ÇIKTI

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in de kadro dışı kalmasının ardından kadroda düşünülmeyen isim sayısı 11'e çıktı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler ise şöyle:

Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan, Ademi, Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam, Perotti, Caner Erkin, Sinan Gümüş.

BELÖZOĞLU'NUN ALDIĞI FUTBOLCULAR KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de geçen sezonun başında sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takıma bir çok isim transfer etmişti. Belözoğlu'nun aldığı Kemal Ademi, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Diego Perotti, Caner Erkin, Sinan Gümüş yeni sezon öncesi kadro dışı bırakıldı.