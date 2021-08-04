Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de 2 kadro dışının ardından transfer yapılacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı. Yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Bu oyuncular kulüp bulabilirlerse ayrılacak. Kulüp bulamazlarsa Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcular kadroya geri dönme ihtimalleri var fakat çoğu takımdan ayrılacak. Bu kadro dışı ile sol kanada da takviye ihtiyacı doğdu. Sol kanatta sadece Ferdi Kadıoğlu kaldı." ifadelerini kullandı.