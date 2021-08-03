Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira prensini buldu! Brezilya'dan Rodrigo Muniz iddiası

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira prensini buldu! Brezilya'dan Rodrigo Muniz iddiası

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golcüyü Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki forvet Rodrigo Muniz'le ilgilendiği iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:03
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira prensini buldu! Brezilya'dan Rodrigo Muniz iddiası

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe'nin, Brezilya Serie A ekibi Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Rodrigo Muniz'le ilgilendiği iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Brezilyalı genç yeteneği özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği bildirildi.

RODRIGO MUNIZ KİMDİR?

4 Ağustos 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Rodrigo Muniz, Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan genç golcü, 2020-2021 sezonunda 20 maçta forma giyip 5 gol, 1 asist üretti.

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