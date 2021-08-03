Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kilolarıyla başı dertte

Pereira'nın, Ozan Tufan'dan ise şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adam, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti.