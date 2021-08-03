Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kilolarıyla başı dertte

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor... Portekizli teknik adam, antrenmanlarda oyunculara göz açtırmazken, yeni sistemini de iyice ezberletti.
Pereira'nın, Ozan Tufan'dan ise şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adam, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti.
FİT HALE GELMESİNİ İSTEDİ!
Ozan Tufan'ın fazla kilolarının oyun temposunu etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istedi.