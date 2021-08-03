Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kilolarıyla başı dertte

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kilolarıyla başı dertte

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesi ipleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda oyuncularına adeta göz açtırmayan Portekizli teknik adam, oyun planını da takıma iyice ezberletmiş durumda. Buna karşın takımdaki bazı isimlerin performansından memnun olmayan deneyimli çalıştırıcı, fazla kilolarıyla dikkat çeken Ozan Tufan'a ise flaş bir uyarıda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 13:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kiloları...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor... Portekizli teknik adam, antrenmanlarda oyunculara göz açtırmazken, yeni sistemini de iyice ezberletti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kiloları...

Pereira'nın, Ozan Tufan'dan ise şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adam, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Ozan Tufan'a flaş uyarı! Fazla kiloları...

FİT HALE GELMESİNİ İSTEDİ!

Ozan Tufan'ın fazla kilolarının oyun temposunu etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istedi.

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