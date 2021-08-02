Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi olan Fenerbahçe, eski gözdesi Mandzukic'i de listeye ekledi. Bonservisi elinde olan 35’lik yıldız ile bir kez daha temasa geçildiği iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajerleriyle yapılan görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı iletildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe oynadığı 5 hazırlık maçının ardından teknik direktör Pereira'nın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını hızlandırdı. Önceliği Sörloth ve Muriç olan sarı-lacivertliler, Mandzukic'i de listeye ekledi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da tamamlayan Hırvat yıldız, kariyerine devam etmek istediği Avrupa'da beklediği teklifleri alamazken, F.Bahçeli yöneticiler bir kez daha harekete geçti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarılacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

SON YILLARDA DÜŞÜŞTE
Daha önce yapılan görüşmelerde istediği yüksek ücret nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve transfer askıya alınmıştı. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli futbolcunun liglerin başlamasına kısa süre kala F.Bahçe'nin teklife sıcak baktığı vurgulanırken, sözleşmesine alacağı yıllık net ücretin yanı sıra şampiyonluk ve gol sayısına göre de bonusların ekleneceği ileri sürülüyor. 5 sezon formasını giydiği Juventus'un ardından Katar ekibi Al Duhail'de forma şansı bulamayan Mandzukic, 2020-21'in ikinci yarısında da Milan'a imza atmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

508 MAÇ 197GOL 84 ASİST
Profesyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Mario Mandzukic, 508 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 197 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat yıldız, 84 de asist yaptı. İki kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcu, 100 kez de sarardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

KUPA CANAVARI
EURO 2012'de gol kralı olan Mandzukic, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi Kupası kaldırdı. Tecrübeli golcü, Alman ekibi ile ligde 3, Juventus'la İtalya'da 4, Zagreb ile Hırvatistan'da 3 şampiyonluk yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Zagreb'te profesyonel kariyerine başlayan Mandzukic, daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Al Duhail ve Milan formaları giydi.

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