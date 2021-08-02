Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe oynadığı 5 hazırlık maçının ardından teknik direktör Pereira'nın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını hızlandırdı. Önceliği Sörloth ve Muriç olan sarı-lacivertliler, Mandzukic'i de listeye ekledi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da tamamlayan Hırvat yıldız, kariyerine devam etmek istediği Avrupa'da beklediği teklifleri alamazken, F.Bahçeli yöneticiler bir kez daha harekete geçti. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarılacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.





SON YILLARDA DÜŞÜŞTE

Daha önce yapılan görüşmelerde istediği yüksek ücret nedeniyle görüşmeler tıkanmış ve transfer askıya alınmıştı. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli futbolcunun liglerin başlamasına kısa süre kala F.Bahçe'nin teklife sıcak baktığı vurgulanırken, sözleşmesine alacağı yıllık net ücretin yanı sıra şampiyonluk ve gol sayısına göre de bonusların ekleneceği ileri sürülüyor. 5 sezon formasını giydiği Juventus'un ardından Katar ekibi Al Duhail'de forma şansı bulamayan Mandzukic, 2020-21'in ikinci yarısında da Milan'a imza atmıştı.



